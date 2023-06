Der anhaltende Abbau von Lagerbeständen bei Kunden nach der Corona-Pandemie und die allgemeine schwache Nachfrage belasten Sartorius stärker als bisher gedacht. Der Pharma- und Laborausrüster senkte seine Prognosen für den Umsatz und die Profitabilität im laufenden Jahr deutlich. So rechnet der Konzern jetzt mit einem Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich statt eines leichten Wachstums. Am Aktienmarkt kam dies nicht gut an. Die Aktie verlor im frühen Montagshandel rund 13,5 Prozent auf 307,40 Euro.

19.06.2023 10:59