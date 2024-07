Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius muss sich auf die Suche nach einem neuen Unternehmenschef machen. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Joachim Kreuzburg strebe wegen seiner persönlichen Lebensplanung keine nochmalige Vertragsverlängerung an, teilte der Dax -Konzern am Dienstag in Göttingen mit. Seinen bis November 2025 laufenden Vertrag werde er zu Ende führen. Eine operative Spitzenfunktion bei einem anderen Unternehmen plane er nicht zu übernehmen. Kreuzburg steht seit 2003 an der Spitze des Sartorius-Vorstands. Der Aufsichtsrat werde nun in Ruhe und mit Sorgfalt einen Nachfolgeprozess einleiten./mne/jha