In den Monaten April bis Juni legte der Erlös zwar zu, doch das reichte wegen des schwachen Jahresbeginns nicht aus, um es auf Halbjahressicht in den Wachstumsbereich zu schaffen. So ging der Umsatz in den ersten sechs Monaten um 3,2 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro zurück. Ohne Zukäufe wäre das Minus noch rund zwei Prozentpunkte grösser ausgefallen.