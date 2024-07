Dennoch könnte die Biopharmaindustrie künftig schwankungsanfälliger bleiben als zuvor, merkte der langjährige und im kommenden Jahr abtretende Konzernchef in der Pressekonferenz an. Die Branche habe lange Zeit vergleichsweise stabil gewirtschaftet. In der Pandemie hatte Sartorius dann von einer Bestellflut der Pharmabranche profitiert. Die Kunden hätten aus Sorge vor Knappheiten mehr bestellt, als sie brauchten, sagte Kreuzburg. Das wirke sich jetzt in den Jahren nach der Pandemie aus.