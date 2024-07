Der Laborzulieferer Sartorius hat nach einem schwachen ersten Halbjahr wie erwartet seine Ziele für 2024 gestutzt. Statt eines währungsbereinigten Umsatzanstiegs im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereichs geht Chef Joachim Kreuzburg nun nur noch von einem Abschneiden in etwa auf Vorjahresniveau aus, wie der Dax-Konzern am Donnerstagabend in Göttingen mitteilte.