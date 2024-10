Für die zuletzt teils arg gebeutelten Sartorius-Vorzugsaktien ging es im frühen Handel zunächst um gut 17 Prozent auf 268 Euro nach oben, bevor sie einen Teil der Gewinne wieder abgaben. Am späten Vormittag führten sie den Dax mit einem Plus von noch rund zwölf Prozent an. 2024 notieren die Papiere gleichwohl immer noch fast ein Fünftel im Minus. Kaufzurückhaltung der Kunden, die sich während der Corona-Pandemie die Lager prall gefüllt hatten, lastete auf den Geschäften des Unternehmens und auf dem Aktienkurs.