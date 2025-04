Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat im Auftaktquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Für das laufende Jahr zeigte sich das Unternehmen deshalb zuversichtlich und gab einen konkreten Ausblick. Der Umsatz soll 2025 um etwa 6 Prozent steigen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Göttingen mit. Dabei soll vor allem die grössere Bioprocess-Sparte zum Wachstum beitragen. Vom Umsatz sollen im Konzern rund 29 bis 30 (Vorjahr: 28,0) Prozent als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben. Nicht in der Margenprognose enthalten seien mögliche Effekte aus Zöllen.