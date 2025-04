Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat im Auftaktquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. «Sartorius ist sehr gut ins neue Jahr gestartet, insbesondere setzt sich der starke Trend in unserem Geschäft mit Verbrauchsmaterialien fort», sagte der noch bis Sommer amtierende Konzernchef Joachim Kreuzburg am Mittwoch in Göttingen. Zurückhaltender seien Kunden hingegen noch bei Investitionen in Laborinstrumente und Equipment. Für das laufende Jahr zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich und gab einen konkreten Ausblick. Die im bisherigen Jahresverlauf schlechte gelaufene Sartorius-Aktie legte zum Handelsstart an der Dax-Spitze um 5,7 Prozent auf 205,30 Euro zu. Die gute Geschäftsentwicklung sollte die Märkte von der Fortsetzung der Erholung überzeugen, erklärte Analyst James Vane-Tempest vom Investmenthaus Jefferies.