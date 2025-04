Sartorius-Chef Kreuzburg rechnet jedoch nicht mit grösseren Problemen durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. «Wir haben ein sehr gut ausgebautes internationales Netzwerk an Produktionsstätten, nicht zuletzt auch in den USA», sagte er in einer Pressekonferenz. Daneben sehe er gute Chancen, mögliche Zölle an die Kunden weiterzugeben. «Insofern halten wir das Thema für beherrschbar.» Gut ein Drittel seines Umsatzes macht Sartorius in Amerika, den Grossteil davon in den USA. Die Hälfte davon könne man aber vor Ort produzieren, sagte Kreuzburg. Sartorius hat bereits in den USA vier eigene Werke und ein weiteres in Puerto Rico.