Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius will seine Verschuldung mit dem Verkauf eigener Vorzugsaktien senken. Ausserdem soll die strategische Flexibilität gestärkt werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Die Platzierung hat demnach ein Volumen von bis zu 200 Millionen Euro. Die Aktien werden professionellen Investoren in einem beschleunigten Verfahren unter Ausschluss der Bezugsrechte bestehender Anteilseigner angeboten. Mit der Aufnahme des Handels rechnet Sartorius für den 7. Februar.

06.02.2024 18:38