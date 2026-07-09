Saturn soll neu ausgerichtet werden - als Untermarke für Technik-Begeisterte. Der Schwerpunkt liege auf Trends sowie hochwertigen Produkten mit exklusivem Zugang, sagte eine Sprecherin. Ziel sei es, neue Kundengruppen zu erschliessen. Wie viele Showrooms es geben soll, sei noch offen. «Wir können uns auch vorstellen, Saturn im Ausland zu testen», so die Sprecherin. Saturn gibt es derzeit nur noch in Deutschland.