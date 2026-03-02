Das Energieministerium teilte mit, einige Teile der Anlage seien als Vorsichtsmassnahme vorübergehend geschlossen worden. Es gebe aber keine Auswirkungen auf die Ölproduktion. Auch der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete unter Berufung auf das Ministerium, die Ölproduktion und der Betrieb in Ras Tanura liefen normal weiter. Das Ministerium sprach nicht von einem direkten Angriff auf die Anlage, sondern davon, dass Drohnen in der Umgebung abgeschossen worden seien.