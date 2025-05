Trump: Viele Jobs in den USA durch Investitionen

Trump lobte die angekündigten Investitionen der Saudis bei einem Treffen mit dem Kronprinzen in Riad und sagte, dadurch würden in den USA viele Jobs geschaffen. Kurz nach seinem Amtsantritt im Januar hatte der US-Präsident gesagt, er werde die saudische Führung bitten, die angekündigte Summe «auf etwa eine Billion aufzurunden». Beim Besuch in Riad lobte Trump den Kronprinzen nun in höchsten Tönen, nannte ihn «weise» und beeindruckend für sein Alter. «Ich glaube, wir mögen einander sehr.»