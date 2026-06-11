Das Importverbot kappte einen der wichtigsten Exportmärkte des Libanons und setzte vor allem die libanesische Landwirtschaft unter Druck. «Das ist ein echter Wendepunkt», sagte Ibrahim Tarschischi, Vorsitzender des Bauernverbands in der Bekaa-Ebene, der Deutschen Presse-Agentur. Nun gehe es darum, die praktischen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der Exporte zu schaffen und offene Fragen wie Transitvisa für Lastwagenfahrer zu klären. Auch Libanons Präsident Joseph Aoun begrüsste die Entscheidung als Ausdruck saudischer Unterstützung für den Libanon.