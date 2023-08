Der einflussreiche Golfstaat Saudi-Arabien hat eigenen Angaben zufolge erstmals einen Botschafter für die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah ernannt. Der Botschafter in Jordanien, Najif bin Bandar al-Sudairi, solle das Amt von seinem Dienstsitz in Amman aus mit übernehmen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Samstagabend. Al-Sudairi wird demnach auch Generalkonsul in Jerusalem, ebenfalls ohne permanent vor Ort zu sein. Beobachter werteten den Schritt als Zeichen, dass sich das Königreich verstärkt für die Rechte der Palästinenser einsetzen und sein Engagement in der Region intensivieren will.

12.08.2023 20:59