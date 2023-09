Saudi-Arabien hat seine einseitige Kürzung der Ölförderung um drei weitere Monate verlängert. Die im Juli eingeleitete Reduzierung gelte somit bis zum Jahresende, heisst es in einer Erklärung, die am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur «Saudi Press Agency» veröffentlicht wurde. Das Königreich will die Entscheidung monatlich überprüfen.

05.09.2023 17:04