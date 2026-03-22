Im Zuge der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran attackieren die iranischen Streitkräfte immer wieder Saudi-Arabien und andere mit den USA verbündete Staaten am Persischen Golf mit Raketen und Drohnen. Erst am Abend hiess es vom saudischen Verteidigungsministerium, man habe mehrere Drohnen im Osten des Landes abgefangen. Die Regierung in Riad bezeichnet Irans Angriffe als Verstoss gegen das Völkerrecht.