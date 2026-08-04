Der staatliche Ölkonzern Aramco hat infolge des Iran-Kriegs im zweiten Quartal einen Gewinnsprung verzeichnet. Grund dafür sind kriegsbedingt gestiegene Preise für Öl und raffinierte Kraftstoffe. Zudem kann der saudi-arabische Ölkonzern die Blockade der Strasse von Hormus mithilfe einer Pipeline durch das Land umgehen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn kletterte im Jahresvergleich um ein Drittel auf gut 125 Milliarden Riyal (29 Mrd US-Dollar), wie Saudi Aramco am Dienstag in Dhahran mitteilte. Damit übertraf das seit 2019 an der Börse notierte Unternehmen die Erwartungen von Analysten.