Julius Bär hatte die Identität von Signa als dem Kreditnehmer offiziell nie bestätigt. Die Bank hatte aber bereits im November 2023 mitgeteilt, dass das gefährdete Engagement drei Kredite an verschiedene Einheiten eines «europäischen Konglomerats» umfasse. Laut einem Artikel in der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) dürfte ein Drittel der gesamten Signa-Kredite, also rund 200 Millionen Franken an die «Signa European Invest Holding» gegangen sein, an der die Beteiligungen an Globus, KaDeWe und Selfridges hängen.