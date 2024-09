In der Schweiz seien die Gebühren im Online-Handel noch immer sehr hoch, sagte der CEO der Saxo Bank Schweiz, Stanislav Kostyukhin, am Mittwoch an der Präsentation der neuen Investmentplattform der dänischen Bank. «Es gibt hierzulande einen Bedarf für einen verlässlichen, kostengünstigen Broker», zeigte er sich überzeugt. Entsprechend habe die Saxo Bank umfangreiche Investitionen in das Schweizer Geschäft getätigt.