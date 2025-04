Geplant ist eine Holzkonstruktion, wie die SBB am Donnerstag mitteilte. In einem Gesamtleistungswettbewerb wurde das Siegerprojekt ausgewählt. Es stammt von Losinger Marazzi, Herzog & de Meuron, holzprojekt und WMM Ingenieure. Ihre Eingabe habe insbesondere auch in den Bereichen architektonischer Ausdruck, Funktionalität, Ökologie, Ökonomie, Grün- und Freiraum überzeugt, schreibt die SBB.