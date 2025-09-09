In das Projekt investierten die SBB 431,9 Millionen Franken. Es diene der Beseitigung des letzten 2,3 Kilometer langen Einspur-Engpasses auf der Linie zwischen Lausanne und Biel. Mit dem Projekt könne die Fahrplanstabilität für Reisende und den Güterverkehr verbessert werden. Im Regionalverkehr komme es zu einer Erweiterung des Angebots mit dem Halbstundentakt zwischen Biel, Neuenburg und Yverdon.