2023 hatten die SBB noch 1,32 Millionen Menschen befördert. Das Wachstum verdankten die Bundesbahnen insbesondere dem Freizeitverkehr am Wochenende. «Am Freitag spüren wir immer sehr stark, dass die Freizeitrouten stärker belastet werden», sagte SBB-CEO Vincent Ducrot am Donnerstag vor den Medien. Die Pendlerströme seien nicht so stark gewachsen, dafür gebe es ein starkes Wachstum bei Reisenden aus dem Ausland und bei Freizeitreisen.