Der Deckungsgrad der SBB PK stieg um 0,8 Prozentpunkte auf 111,6 Prozent, wie das Vorsorgeinstitut am Freitag mitteilte. In der Folge will der Stiftungsrat die Guthaben der aktiven Versicherten mit 2,5 Prozent verzinsen. Der Rest der Erträge würde zur weiteren Erhöhung des Deckungsgrads verwendet.