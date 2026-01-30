Der Deckungsgrad der SBB PK stieg um 0,8 Prozentpunkte auf 111,6 Prozent, wie das Vorsorgeinstitut am Freitag mitteilte. In der Folge will der Stiftungsrat die Guthaben der aktiven Versicherten mit 2,5 Prozent verzinsen. Der Rest der Erträge würde zur weiteren Erhöhung des Deckungsgrads verwendet.
Aufgrund der tiefen Marktzinsen senkte die PK SBB zudem den technischen Zinssatz von 1,75 Prozent auf 1,25 Prozent. Ohne diese Anpassung wäre der Deckungsgrad um zusätzliche 2,6 Prozentpunkte gestiegen, hiess es in der Mitteilung.
Die Zahlen sind noch provisorisch, weitere Details folgen im April zusammen mit dem Geschäftsbericht. Die PK SBB versichert laut eigenen Angaben rund 57'000 Personen, 41 Prozent davon sind im Rentenalter.
sc/hr
(AWP)