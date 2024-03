Der Bundesrat sei an seiner Sitzung vom Freitag zum Schluss gekommen, dass sich die Leistungen der vier Unternehmen gegenüber dem Vorjahr insgesamt verbessert hätten, teilte die Bundeskanzlei am Freitagabend mit. Die Situation bei allen Unternehmen habe sich nach der Bewältigung der Pandemie weitgehend normalisiert. «Die Zielvorgaben wurden insgesamt gut erreicht», so das Fazit des Bundesrates.