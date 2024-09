Die Nachtverbindungen per Fahrplanwechsel seien sowohl für Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer als auch für Reisende, die früh vom Flughafen Zürich losfliegen, attraktiv. In Olten und Zürich bestehe zudem Anschluss an die Nacht-S-Bahnen. Die Züge verkehren um 02.01 Uhr sowie 03.01 Uhr ab Bern Richtung Zürich, der Zug um 03.01 Uhr verkehrt weiter bis Zürich Flughafen (Ankunft um 04.16 Uhr), wie es weiter hiess. In Gegenrichtung fahren die Züge um 02.02 Uhr und 03.02 Uhr am Hauptbahnhof Zürich ab.