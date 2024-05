Die SBB weisen darauf hin, dass der Preis für Fahrradreservierungen von fünf auf zwei Franken gesenkt wurde und dass in RegioExpress, Interregio und Regionalzügen, also der Mehrheit der Züge, keine Reservationspflicht bestehe. Sie erinnern ausserdem daran, dass die Reservationspflicht in den Intercitys auf der Jurasüdfusslinie bereits seit über 15 Jahren in Kraft ist.