Remund ist seit 2016 Vizedirektorin im Bundesamt für Verkehr und leitet dort die Abteilung Infrastruktur, wie die SBB am Mittwoch mitteilten. Sie wird diese Tätigkeit per 31. Januar 2026 abgeben.
Die 60-jährige Forstingenieurin bringe über 25 Jahre Erfahrung im Bahnwesen und in komplexen Infrastrukturprojekten mit, hiess es weiter. Sie soll die SBB auf strategischer Ebene im Verwaltungsrat weiterentwickeln.
Im Frühling 2026 tritt zudem wie geplant Monika Ribar als Präsidentin zurück. Ihre Nachfolge übernimmt der heutige Verwaltungsrat und ehemalige Implenia-Chef André Wyss.
ls/mk
(AWP)