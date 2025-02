Nach dem Aus für diese Standorte planten die SBB prioritär auf eigenem und versiegeltem Land. Von anfangs rund 100 Grundstücken blieb am Ende Schaffhausen übrig, wie Holzinger sagte. Die zweite Serviceanlage ist erst für 2050 geplant. Dafür stehen Standorte im Kanton Zürich im Fokus. Bestehende Anlagen für die S-Bahn haben die SBB bereits in Oberwinterthur und in Zürich.