Ab dem 25. März verkehrt von Montag bis Freitag zudem jeweils ein Frühzug vom Tessin Richtung Deutschschweiz. In Arth-Goldau besteht ein Anschluss nach Zug und Zürich. Durch den Frühzug gelangen Tessiner Pendlerinnen und Pendler am Morgen rund eine Stunde schneller in die Deutschschweiz.