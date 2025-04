115 Extrazüge setzen die SBB rund um den ESC in Basel ein, kündete der Leiter Eventverkehr, Florian Kurt, am Donnerstag an einer Medienkonferenz an. Die Besucher sollen von Basel St. Jakob nach Basel SBB reisen und von dort die Heimfahrt mit weiteren zusätzlichen Verbindungen antreten können. Etwa nach Zürich, Bern oder Lausanne mit Anschluss nach Genf.