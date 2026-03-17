Die Baubewilligung und das Bauprogramm für das Grossprojekt liegt bereits vor. Nun beginnen die Arbeiten für den Ausbau der Bahnhöfe Wallisellen, Dietlikon, Bassersdorf und Winterthur Töss. Auch erste Vorarbeiten für den neun Kilometer langen Brüttenertunnel starten. Dieser besteht aus zwei je einspurigen Röhren.