Mehr Platz ab dem Jahr 2031

Die neuen Züge sollen ab 2031 eingesetzt werden. Vorgesehen sind 95 Fahrzeuge für die Zürcher S-Bahn und 21 für die Westschweiz. Mit rund 540 Sitzplätzen bieten sie deutlich mehr Kapazität als die Modelle der ersten Generation, die sie ersetzen werden. Laut den Bahnbetrieben stehen den Reisenden künftig zehn Prozent mehr Sitzplätze und 30 Prozent mehr Stehplätze zur Verfügung.