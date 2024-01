Um die Verspätungen abzufedern, wollen die SBB diese Züge auf dem Abschnitt St. Gallen-Zürich nun nicht mehr im Schweizer Fahrplan aufführen. Der Halt in St. Gallen soll nur noch dazu dienen, von Deutschland her in der Schweiz auszusteigen. Zudem soll die Wartezeit für verspätete Eurocitys in der Schweiz angepasst werden.