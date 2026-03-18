Bütler bringe derweil langjährige Erfahrung im Personenverkehr mit. Er war bereits zwischen 2006 und 2013 in Leitungsfunktionen bei der SBB tätig und arbeitete danach unter anderem bei Swiss Travel System sowie bei den Jungfraubahnen, wo er Marketing und Verkauf leitete und Mitglied der Geschäftsleitung war.