Stephan, seit 2021 Mitglied der Konzernleitung und Leiterin der Division Markt Personenverkehr, wird gemäss den Angaben ihre operative Funktion Mitte April abgeben. Die Leitung übernimmt dann interimistisch Matthias Bütler, der seit 2023 den Bereich Marketing & Marktentwicklung in derselben Division verantwortet.
Bis zu ihrem definitiven Ausscheiden Ende Jahr werde Stephan aber weiterhin ausgewählte Mandate im Auftrag des CEO wahrnehmen, heisst es. Dazu zählten Tätigkeiten im Vorstand von Schweiz Tourismus sowie als Präsidentin des Verwaltungsrats von RailAway.
Bütler bringe derweil langjährige Erfahrung im Personenverkehr mit. Er war bereits zwischen 2006 und 2013 in Leitungsfunktionen bei der SBB tätig und arbeitete danach unter anderem bei Swiss Travel System sowie bei den Jungfraubahnen, wo er Marketing und Verkauf leitete und Mitglied der Geschäftsleitung war.
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(AWP)