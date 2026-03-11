Sicherheit grosses Thema

Laut den SBB bestehen zudem weitere Herausforderungen, darunter verspätete Züge aus dem Ausland und die Sicherheit. Besorgniserregend sei, dass die «Aggressionen gegenüber Mitarbeitenden in der Tendenz gröber werden und die Zahl von Cyberangriffen zunimmt». Die SBB haben «die Präsenz der Transportpolizei verstärkt, Bodycams eingeführt, Sicherheitskampagnen lanciert und in die Resilienz des Bahnsystems gegen Cyberbedrohungen investiert».