Der 1972 geborene diplomierte Wirtschaftsprüfer Dino Cauzza ist seit 2018 CEO der Privatspitalgruppe Swiss Medical Network, die zu Aevis Victoria gehört. Zusätzlich ist er seit 2017 als Managing Partner und selbständiger Berater der Alameda SA in Bellinzona tätig.
Der 1969 geborene Wirtschaftswissenschaftler Dominique Locher ist Unternehmer und Verwaltungsrat mit rund 30 Jahren Erfahrung im Detailhandel und in der digitalen Transformation kundenorientierter Geschäftsmodelle. Er ist Investor und Verwaltungsrat in europäischen Unternehmen im Lebensmittel- und Agritech-Sektor tätig, wie die SBB schrieben. Locher war einst Chef des früheren Migros-Onlineshops LeShop.
Beide Kandidaten würden durch berufliche Erfahrung und persönliche Kompetenzen überzeugen, hiess es. Sie ergänzten das Know-how im Verwaltungsrat in den Bereichen Marketing, Kundenorientierung sowie Finanzen und Controlling.
(AWP)