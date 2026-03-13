Der 1969 geborene Wirtschaftswissenschaftler Dominique Locher ist Unternehmer und Verwaltungsrat mit rund 30 Jahren Erfahrung im Detailhandel und in der digitalen Transformation kundenorientierter Geschäftsmodelle. Er ist Investor und Verwaltungsrat in europäischen Unternehmen im Lebensmittel- und Agritech-Sektor tätig, wie die SBB schrieben. Locher war einst Chef des früheren Migros-Onlineshops LeShop.