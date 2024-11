Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hat Jan Weissbrodt zum neuen Leiter des Geschäftsbereichs Finanzmarkt & Regulierung ernannt. Er tritt die Position per 1. Dezember 2024 an und wird damit auch Mitglied der Geschäftsleitung, wie der Branchenverband am Montag mitteilte.