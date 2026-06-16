Rohner gibt Mitte September 2026 sein Amt als Präsident der Bankiervereinigung an Giorgio Pradelli ab, den CEO der Zürcher Vermögensverwaltungsbank EFG International. Daneben gehört er seit 2016 dem Verwaltungsrat der Union Bancaire Privée (UBP) an. Von 2007 bis 2009 war er in der Finanzkrise Konzernchef der UBS gewesen, die damals vom Staat und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) gerettet werden musste.