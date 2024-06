Die Instandsetzungsarbeiten werden laut MGBahn gemäss aktueller Einschätzung mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die Strecke Visp-Täsch bleibt deshalb bis auf Weiteres für den Bahnverkehr gesperrt. Der Bahnersatz per Bus wird so lange weitergeführt. Mit dem Shuttlezug von Täsch aus bleibt Zermatt auf dem Landweg erreichbar.