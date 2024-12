Die finnische Polizei weist Medienberichte zurück, wonach sie derzeit zu Schäden an Glasfaserkabeln zwischen Finnland und Schweden ermittle. In der Mitteilung hiess es weiter, die Polizei sei zusammen mit anderen Behörden dabei herauszufinden, was geschehen sei. Die finnische Verkehrs- und Kommunikationsbehörde teilte mit, die Kabel seien wahrscheinlich bei Bauarbeiten durchtrennt worden. Die Schäden wurden demnach schon wieder behoben.