Bei den nächtlichen russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist auch die Vertretung der Europäischen Union zu Schaden gekommen. Der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha warf Russland auf der Plattform X vor, gezielt Diplomaten ins Visier genommen zu haben. Es handele sich um einen Verstoss gegen die Wiener Konvention, erforderlich sei eine internationale Verurteilung des Angriffs. «Wie drücken den EU-Kollegen unsere Solidarität aus und sind bereit, Unterstützung zu leisten», sagte Sybiha, der auch Fotos von Schäden in Büroräumen veröffentlichte.