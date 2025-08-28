EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos verurteilte die «brutalen Angriffe» auf der Plattform X. «Ein klares Zeichen, dass Russland Frieden ablehnt & den Terror wählt», sagte sie. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj kamen mindestens acht Menschen bei den russischen Luftschlägen in Kiew ums Leben, Dutzende seien verletzt worden.
Das russische Militär setzte neben Drohnen auch ballistische Raketen, Marschflugkörper und Hyperschallraketen des Typs Kinschal (Dolch) ein. Die in die EU strebende Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./mau/DP/stk
(AWP)