Die Schäden an der Bundesfahrzeugflotte und in der Armee hätten zu Kosten in der Höhe von 15,28 Millionen Franken geführt, heisst es in der Mitteilung des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Im Jahr zuvor seien es noch 14,92 Millionen Franken gewesen. Da der Bund Eigenversicherer ist, muss er für die Schäden und die haftpflichtrechtlichen Folgen selber aufkommen.