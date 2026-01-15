Insgesamt bezahlte die GVZ 2025 49,6 Millionen Franken, 1,8 Millionen weniger als im Vorjahr. Dies kann auf fehlende grössere Unwetter zurückgeführt werden, teilte die GVZ mit. 2024 verursachten starke Regenfälle im Tösstal und im Embrachertal noch eine höhere Schadensumme. Statt 14,2 Millionen musste die GVZ bei 931 Elementarschäden nur noch rund 5 Millionen Franken auszahlen.