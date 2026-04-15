Jefferies-Analystin Vanessa Jeffriess wertete die Profitabilität deutlich oberhalb der von ihr und dem Markt erwarteten Marge. Das sei positiv. Bei den Sparten sehe die Elektromobilität und das Ersatzteilgeschäft besser aus als von ihr gedacht, die Lager- und Industriesparte schwächer.
Währungsbereinigt sei der Umsatz leicht gewachsen, hiess es von Schaeffler weiter. Beim Barmittelfluss vor Ein- und Auszahlungen für Übernahmeaktivitäten habe das erste Quartal saisonal einen Abfluss gezeigt./men/nas
(AWP)