Zudem schloss Schaeffler bis zum 5. Oktober nach eigenen Angaben 1768 neue Altersteilzeitverträge ab. Im Sommer hatte der Konzern noch damit gerechnet, dass rund 1300 Mitarbeiter die Möglichkeit nutzen werden. «Der Abschluss der zusätzlichen Altersteilzeitverträge führt bereits im Jahr 2027 zu einem positiven Cash-Flow-Effekt», teilte das Unternehmen weiter mit. Für 2029 wird zudem ein positiver Ergebniseffekt von rund 55 Millionen Euro erwartet. Gleichwohl würden bis 2030 für Einmalzahlungen über die Zeit zusätzliche Rückstellungen in Höhe von rund 70 Millionen Euro erforderlich.