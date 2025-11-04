Der Umsatz ging im dritten Quartal um zwei Prozent auf 5,83 Milliarden Euro zurück. Das lag jedoch vorwiegend am schwachen US-Dollar - ohne Wechselkursveränderungen wäre der Erlös wie bereits bekannt um 1,3 Prozent gestiegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 28,1 Prozent auf 264 Millionen Euro zu gegenüber den pro-forma-Zahlen des Vorjahres. Dabei unterstellt Schaeffler, dass der übernommene Antriebsspezialist Vitesco damals bereits zum Konzern gezählt hätte. Die entsprechende operative Marge stieg wie in Aussicht gestellt um einen Prozentpunkt auf 4,5 Prozent./men/mis