Der Kurs sackte zuletzt um 16 Prozent auf 6,83 Euro ab, zwischenzeitlich wurde der Handel gar unterbrochen. Zuvor war die Bilanz des Titels seit Jahresbeginn fast ausgeglichen. Das Papier hat aber in diesem Jahr ohnehin schon starke Schwankungen hinter sich. Zunächst ging es mit der Fantasie um die Chancen im Zukunftsfeld mit humanoiden Robotern steil bis auf fast 12 Euro nach oben. Dann fiel die Jahresprognose mau aus und setzte der Aktie zu. Bis Anfang Juni erholte sie sich wieder fast bis an das Jahreshoch, bevor wieder ein Abwärtstrend einsetzte.