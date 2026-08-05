Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im zweiten Quartal wie erwartet seine Profitabilität verbessern können. Der Konzern will zudem weiter sparen und weitet in Deutschland sein Altersteilzeitprogramm aus, um rund 1.300 Stellen abzubauen. Unternehmenschef Klaus Rosenfeld bestätigte am Mittwoch die Jahresprognose, hatte aber Ende Juli bereits die Investoren mit gesenkten Mittelfristzielen verschreckt wegen mauer Aussichten in der Elektroautozulieferung in den kommenden Jahren. Die im MDax notierte Aktie legte zu.