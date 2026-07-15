Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat auch im zweiten Quartal etwas profitabler abgeschnitten als ein Jahr zuvor. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern habe im Vergleich zu dem Wert des Vorjahreszeitraums von 3,5 Prozent zugelegt und sich dem Mittelpunkt der Jahresprognose von 3,5 bis 5,5 Prozent genähert, teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend in einer Präsentation zu einer Analystenkonferenz auf seiner Webseite mit. Die Aktie startete am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel.